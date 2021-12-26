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Законодательство РК
20:04 26.12.2021

Консульство России «заминировали» в Алматы

Посольство РФ в Алматы заминировали Фото: пресс-служба ДП СКО
26 декабря неизвестный сообщил о минировании здания Генконсульства России в Алматы. Угроза была ложной, передает Zakon.kz.

Сообщение от неизвестного поступило на почту консульства около 10:00. Полицейские разыскивают лжетеррориста, отмечает РИА Новости.

По словам консула-советника Генконсульства РФ Владимира Малышева, текст содержал угрозы в адрес России и россиян.

Заканчивалось это все тем, что Генконсульство заминировано. Действительно, мы предприняли все меры, которые в этих случаях должны быть предприняты. В частности, казахстанская сторона отреагировала очень оперативно, профессионально, мы крайне признательны.Консул-советник Генерального консульства Владимир Малышев

По информации спикера, прибывшие в консульство кинологи проверили здание с внутренней и внешней стороны, но никаких взрывоопасных предметов не нашли.

По данным Малышева, полиция возбудила уголовное дело и ведет поиск автора анонимного сообщения.

В Департаменте полиции Алматы не предоставили подробности инцидента по запросу Zakon.kz. Редакция также обратилась за комментарием в МИД РК.

Статья «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

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