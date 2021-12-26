Снег, метель и гололед – прогноз погоды в Казахстане 27 декабря

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидается снег, на западе - осадки, на севере, западе, востоке и в горных районах юго-востока ожидаются усиление ветра с низовой метелью, туман, на западе, юге, юго-востоке страны – гололед. РГП «Казгидромет».

На северо-западе, востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, туман, ночью на северо-западе – усиление ветра 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке области 23-28 м/с.

В Актюбинской области ожидается усиление ветра ночью 15-20, на северо-востоке области 25 м/с, днем на северо-востоке, востоке 15-20 м/с, на северо-востоке с низовой метелью.

Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, ночью на западе, днем на большей части области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем – порывы 23-28 м/с.

На западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на востоке, в центре – усиление ветра 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с.

В Карагандинской области ночью на востоке ожидаются низовая метель, гололед, в центре – туман.

На севере и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, ночью и утром на востоке и в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, ночью усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Алматинской области ночью и утром на юге, севере ожидаются туман, гололед, в районе Алакольских озер – усиление ветра 18-23 м/с.

На севере, востоке, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, на севере – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на западе Мангыстауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед.

На юге Павлодарской области – туман.