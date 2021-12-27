Как предпринимателю открыть счет всего за две минуты

В декабре «Альфа-Банк Казахстан» совместно с партнером запускает первый сервис – онлайн-открытие расчетного счета за 2 минуты. Для этого достаточно предоставить ИИН и номер телефона. На сегодня это самый быстрый в стране онлайн-сервис по открытию счета.

Стратегическая цель «Альфа-Банка Казахстан» – создать удобный сервис для предпринимателей, чтобы можно было быстро и просто решать ежедневные задачи. Для этого банк развивает мобильное приложение, которое станет единой точкой управления бизнесом для предпринимателей всего Казахстана. Вместе с red_mad_robot банк разрабатывает нефинансовые сервисы и постепенно переводит обслуживание МСБ клиентов полностью в онлайн.

Команда проекта интегрирует новые сервисы в текущие продукты банка в мобильном приложении «Альфа-Бизнес Казахстан». Такой подход позволит предпринимателям не переходить в разные каналы банка. Теперь, например, клиент может перезаключать договоры онлайн, без визита в отделение банка.

В 2018 году мы первыми на рынке Казахстана запустили мобильное приложение для предпринимателей. Сегодня с его помощью бизнесмены проводят все необходимые банковские операции – платежи и переводы в тенге и валюте, получение справок, управление картами, чат с банком и т.д. Теперь через мобильное приложение «Альфа-Бизнес Казахстан» клиент может открыть счет онлайн всего за две минуты. «Альфа» в Казахстане стремительно развивается в цифровом бизнесе. С каждым годом мы разрабатываем все больше возможностей предпринимателям для развития собственного дела, взяв на себя все финансовые вопросы и формальности. Мы предоставляем удобные и быстрые продукты в digital, которые помогают развивать свое дело, при этом еще и экономить время. Дамир Какиев, управляющий директор блока «Массовый бизнес» «Альфа-Банка», член комитета по развитию МСБ президиума НПП «Атамекен»

«С «Альфа-Банком» мы выстраиваем партнерские долгосрочные отношения и вместе проходим путь от идеи продукта до его запуска и масштабирования. Список нефинансовых сервисов – ведение бизнеса, управление финансами, документооборот и другие – мы выбрали неслучайно. Вместе с компанией humex провели исследование потребностей предпринимателей, целевой рыночной ниши и финтех-трендов в секторе b2b в Казахстане. И сейчас с банком работаем над созданием самых нужных клиентам цифровых сервисов, удобных и полезных при запуске и развитии современного бизнеса», – говорит Константин Колотов, директор по работе с финансовым сектором red_mad_robot.

В 2021 году эксперты международной ассоциации SME Banking Club признали «Альфа-Бизнес Казахстан» лучшим в рейтинге приложений для бизнеса в Казахстане. Также веб-приложение банка входит в топ-20 лучших мобильных приложений для бизнеса в регионе СНГ и Кавказа по версии Международной ассоциации SME Banking Club.

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«Альфа-Банк» представлен на рынке Казахстана более 27 лет и входит в частную международную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. со штаб-квартирой в Люксембурге. Стабильность финансового института подтверждают оценки авторитетных международных организаций, таких как Fitch Ratings («BB-» прогноз «Стабильный») и Standard Poor’s («BB/B» прогноз «Стабильный»).

*Лицензия АРРФР № 1.2.61/237 от 03.02.2020.

red_mad_robot – партнер крупного бизнеса по созданию цифровых сервисов в финтехе, телекоме, ритейле, страховании, e-commerce, медицине и промышленности.

Больше 650 Роботов в 16 офисах в РФ и за рубежом разрабатывают цифровые сервисы от идеи до запуска на рынок. Команда проектирует системы на основе ИИ и машинного обучения, пользовательского опыта (CX) и интерфейсов (UX/UI), создает стратегию цифровых сервисов и строит digital-практику в корпорациях. Разработку своих цифровых сервисов Роботам доверяют «АльфаСтрахование», «Северсталь», банк «Открытие», страховая компания «Согласие», «Сбер», «Ростелеком» и многие другие.