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22:39 26.12.2021

Британский аналитик выбрал фаворита боя Алимханулы – Андраде

Бой Алимханулы Андраде Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Бой за титул чемпион мира в среднем весе по версии WBO состоится после промоутерских торгов, которые запланированы на 15 января, сообщает Zakon.kz.

Аналитик британского издания The Fight Site Тейлор Хиггинс выбрал фаворита возможного боя между казахстанцем Жанибеком Алимханулы и американцем Деметриусом Андраде.

По его мнению, в поединке победу одержит казахстанец. Об этом он написал в Twitter.

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Деметриуса Андраде защитить чемпионский пояс в бою против Жанибека Алимханулы, следует из сообщения о торгах на сайте организации.

Перед американским боксером стоит выбор - освободить пояс или соглашаться на обязательную защиту титула.

Ранее промоутер Андраде Эдди Хирн в интервью Boxingnews24 сообщил, что его подопечный не собирается боксировать с казахстанцем. Он выразил мнение, что Деметриусу придется освободить пояс и подняться в суперсредний дивизион.

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