Британский аналитик выбрал фаворита боя Алимханулы – Андраде

Аналитик британского издания The Fight Site Тейлор Хиггинс выбрал фаворита возможного боя между казахстанцем Жанибеком Алимханулы и американцем Деметриусом Андраде.

По его мнению, в поединке победу одержит казахстанец. Об этом он написал в Twitter.

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Деметриуса Андраде защитить чемпионский пояс в бою против Жанибека Алимханулы, следует из сообщения о торгах на сайте организации.

Перед американским боксером стоит выбор - освободить пояс или соглашаться на обязательную защиту титула.

Ранее промоутер Андраде Эдди Хирн в интервью Boxingnews24 сообщил, что его подопечный не собирается боксировать с казахстанцем. Он выразил мнение, что Деметриусу придется освободить пояс и подняться в суперсредний дивизион.