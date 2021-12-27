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00:03 27.12.2021

Большой паук залез на ногу министру в Австралии на пресс-конференции

Министр здравоохранения австралийского штата Квинсленд Фото: Twitter/YvetteDAth
На министру подоспел главный санитарный врач штата. Паук бесследно исчез, сообщает Zakon.kz.

Большой паук залез на ногу министру здравоохранения австралийского штата Квинсленд. Отрывок видео опубликовало агентство Reuters в Twitter.

Иветт Д'Атт проводила пресс-конференцию на открытом воздухе. Выступление было посвящено последним правилам вакцинации от COVID-19.

Министр вскрикнула, когда увидела паука-охотника. На помощь пришел главный санврач штата Джон Джеррад. Он попытался отогнать паука бумагами, но тот просто исчез.

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