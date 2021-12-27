Большой паук залез на ногу министру в Австралии на пресс-конференции

Большой паук залез на ногу министру здравоохранения австралийского штата Квинсленд. Отрывок видео опубликовало агентство Reuters в Twitter.

ICYMI: A large huntsman spider on the leg of Queensland Health Minister Yvette D'Ath caused a stir at a press briefing in the Australian state pic.twitter.com/PqIf95EsRe December 26, 2021

Иветт Д'Атт проводила пресс-конференцию на открытом воздухе. Выступление было посвящено последним правилам вакцинации от COVID-19.

Министр вскрикнула, когда увидела паука-охотника. На помощь пришел главный санврач штата Джон Джеррад. Он попытался отогнать паука бумагами, но тот просто исчез.