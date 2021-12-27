00:03 27.12.2021
Большой паук залез на ногу министру в Австралии на пресс-конференции
Фото: Twitter/YvetteDAth
Большой паук залез на ногу министру здравоохранения австралийского штата Квинсленд. Отрывок видео опубликовало агентство Reuters в Twitter.
— Reuters (@Reuters) December 26, 2021
ICYMI: A large huntsman spider on the leg of Queensland Health Minister Yvette D'Ath caused a stir at a press briefing in the Australian state pic.twitter.com/PqIf95EsRe
Иветт Д'Атт проводила пресс-конференцию на открытом воздухе. Выступление было посвящено последним правилам вакцинации от COVID-19.
Министр вскрикнула, когда увидела паука-охотника. На помощь пришел главный санврач штата Джон Джеррад. Он попытался отогнать паука бумагами, но тот просто исчез.
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