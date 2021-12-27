Голос Дамблдора и Оптимуса Прайма – скончался известный актер дубляжа

О кончине Ярославцева на своей странице «ВКонтакте» сообщил актер дубляжа и озвучания Дмитрий Череватенко.

За свою карьеру он озвучил порядка 240 кинокартин. Голосом Андрея говорят такие персонажи, как: Оптимус Прайм (Трансформеры), Альбус Дамблдор (Гарри Поттер), Гимли (Властелин колец) и многие другие. Актер дубляжа Дмитрий Череватенко.

Андрей Ярославцев родился 6 августа 1957 года в Москве. После окончания школы поступил в Театральное училище им. Щукина. В 1987 году был принят в группу Театра имени Вахтангова. Позже он начал свой путь в дубляже.