Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
00:42 27.12.2021

Голос Дамблдора и Оптимуса Прайма – скончался известный актер дубляжа

Скончался Андрей Ярославцев Фото: pixabay
На 65-м году жизни от коронавируса скончался российский актер дубляжа Андрей Ярославцев, сообщает Zakon.kz.

О кончине Ярославцева на своей странице «ВКонтакте» сообщил актер дубляжа и озвучания Дмитрий Череватенко.

За свою карьеру он озвучил порядка 240 кинокартин. Голосом Андрея говорят такие персонажи, как: Оптимус Прайм (Трансформеры), Альбус Дамблдор (Гарри Поттер), Гимли (Властелин колец) и многие другие.Актер дубляжа Дмитрий Череватенко.

Андрей Ярославцев родился 6 августа 1957 года в Москве. После окончания школы поступил в Театральное училище им. Щукина. В 1987 году был принят в группу Театра имени Вахтангова. Позже он начал свой путь в дубляже.

Данияр Кунафин
Россия COVID-19
В Казахстане за сутки зарегистрировано 399 случаев COVID-19
26.12.2021
Евросоюз потребовал от России почти €300 млрд
26.12.2021
Против похмелья нет волшебного средства – доктор Мясников
26.12.2021
В казахстанских регионах перекрывают трассы из-за непогоды
26.12.2021
Глава Минторга Казахстана встретился с представителями администрации Афганистана
26.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости