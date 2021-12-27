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01:42 27.12.2021

Последний фильм про «Человека-паука» стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года

Человек-паук рекорд по сборам Фото: pixabay
Сборы фильма превысили один миллиард долларов в мировом прокате, сообщает Zakon.kz.

Фильм достиг этого показателя всего через 12 дней после выхода в прокат. Лучшего результата добивались только фильмы «Мстители: Финал» 2019 года и «Мстители: Война бесконечности», отмечает CNN.

Фильм, снятый студиями Sony и Disney Marvel Studios, собрал в прошлые выходные в американском прокате 260 млн долларов.

По словам аналитиков, такие показатели являются впечатляющими для кинофраншизы, и особенно во время пандемии.

Данияр Кунафин
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