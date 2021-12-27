Последний фильм про «Человека-паука» стал самым кассовым голливудским фильмом 2021 года

Фильм достиг этого показателя всего через 12 дней после выхода в прокат. Лучшего результата добивались только фильмы «Мстители: Финал» 2019 года и «Мстители: Война бесконечности», отмечает CNN.

Фильм, снятый студиями Sony и Disney Marvel Studios, собрал в прошлые выходные в американском прокате 260 млн долларов.

По словам аналитиков, такие показатели являются впечатляющими для кинофраншизы, и особенно во время пандемии.