Тысячи дронов «построили» в воздухе колокольню Смольного собора в России

Как пишет spb.mk.ru, строительство началось в 1750 г. в Санкт-Петербурге, но уже спустя шесть лет его поставили на паузу. Перерыв затянулся на 70 лет. Колокольня, которая могла бы быть самым высоким зданием города, доросла лишь до второго уровня из пяти.

Работы возобновили лишь в XIX веке. Строительством собора занялся архитектор Василий Стасов. Колокольня же была утрачена, сегодня сохраняется только часть ее фундамента.

Вернуть к жизни авторскую задумку предложили в петербургском Фонде содействия восстановлению объектов истории и культуры. Историки и архитекторы утверждают, что накопили достаточный багаж документов, чтобы возвести колокольню по первоначальному плану.