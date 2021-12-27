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06:16 27.12.2021

Тысячи дронов «построили» в воздухе колокольню Смольного собора в России

Санкт-Петербург Фото: smolnyspb.ru
Шоу изобразило проект архитектора Бартоломео Франческо Растрелли. Колокольня могла бы стать высотой в 168 м, если бы недостаток средств не помешал зодчему воплотить идею в жизнь, передает Zakon.kz.

Как пишет spb.mk.ru, строительство началось в 1750 г. в Санкт-Петербурге, но уже спустя шесть лет его поставили на паузу. Перерыв затянулся на 70 лет. Колокольня, которая могла бы быть самым высоким зданием города, доросла лишь до второго уровня из пяти.

Работы возобновили лишь в XIX веке. Строительством собора занялся архитектор Василий Стасов. Колокольня же была утрачена, сегодня сохраняется только часть ее фундамента.

Вернуть к жизни авторскую задумку предложили в петербургском Фонде содействия восстановлению объектов истории и культуры. Историки и архитекторы утверждают, что накопили достаточный багаж документов, чтобы возвести колокольню по первоначальному плану.

Елена Беляева
Санкт-Петербург
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