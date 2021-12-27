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06:35 27.12.2021

Кубинское песо, ливийский динар и турецкая лира названы аутсайдерами рынка

валюта Фото: pixabay
Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин назвал худшие валюты года, передает Zakon.kz.

В беседе с агентством «Прайм» аналитик отметил, что кубинское песо в течение года подешевело к доллару на 96%. Экономика Кубы продолжает стагнировать из-за пандемии коронавирусной инфекции и из-за многочисленных ограничений со стороны США. Кроме того, государство также страдает из-за высокого уровня инфляции.

Кроме того, эксперт сообщил, что ливийский динар подешевел к доллару за год на 71%. На экономику Ливии влияет нестабильная ситуация в стране и проблемы с формированием единой политической системы.

А турецкая лира обесценилась к доллару в 2021 году на 49%. Шульгин считает, что причины такой динамики заключаются в необычной денежно-кредитной политике Турции, которая продолжает снижать ключевую ставку при высокой инфляции.

Елена Беляева
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