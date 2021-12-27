Врач предупредил о несовместимости алкоголя и бани

Высокая температура поднимает давление, алкоголь усиливает это воздействие, дополнительно расширяя сосуды. Это большие риски для появления сердечно-сосудистых обострений. Кроме того, баня может быть травмоопасной для человека, реакция которого снижена алкоголем. Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников

Как пишет lenta.ru, за два часа до бани лучше не есть, а перед заходом в парную стоит измерить давление и в целом следить за самочувствием. При первых признаках дискомфорта необходимо выйти, остыть и выпить воды.

Врач рекомендует для поддержания водного баланса пить чай с медом и травами или усиливающие потоотделение настои. Хорошей традицией он считает и париться с вениками.

Но от процедур, по его мнению, стоит воздержаться людям с повышенным артериальным давлением, заболеваниями кожных покровов, онкологическими заболеваниями, нарушениями психической и нервной системы. Также в этот список попал целый ряд заболеваний и любые воспалительные процессы в организме.

С большой осторожностью следует посещать баню пожилым людям. Их не следует оставлять в парной без присмотра. Воздерживаться нужно беременным женщинам, людям с простудными заболеваниями в острой форме, особенно при наличии температуры. Андрей Тяжельников

Кроме того, по словам Тяжельникова, в первый раз в парную нужно заходить на короткое время, чтобы организм адаптировался. Затем подольше посидеть в предбаннике, особенно в зимнее время. Потом уже можно зайти в парную совсем на короткое время, три-пять минут, и постепенно увеличивать время общения с горячим паром до восьми-10 минут, отдыхая между заходами не меньше 10-15 минут.