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09:09 27.12.2021

Алматинцев предупредили о понижении температуры и опасности на дорогах

опасно на дорогах, скользко Фото: ДЧС Алматы
В ДЧС города Алматы призывают автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы, передает Zakon.kz.

Как сообщили в РГП «Казгидромет», выпадение смешанных осадков завершится после обеда.

Температура воздуха сегодня днем 0...-2°C, с дальнейшим понижением во второй половине дня.Пресс-служба ДЧС Алматы

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Как борются с гололедом и снегом в Алматы

Как отметили в ведомстве, чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

  • помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результату, наезду на пешеходов;

  • переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

  • будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

  • всегда смотрите перед собой под ноги;

  • следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

  • не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

  • помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

В связи с погодными условиями ДЧС рекомендует не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями.

Оксана Житникова
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