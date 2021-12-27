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Законодательство РК
10:03 27.12.2021

Чиновников в Карагандинской области оштрафовали за занятие бизнесом

занятие бизнесом Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Как сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции, в Карагандинской области были привлечены к ответственности должностные лица, которые вопреки законодательному запрету занимались предпринимательской деятельностью, передает Zakon.kz.
Заместитель руководителя Регионального проектного офиса «Рухани жаңғыру», являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, нарушая принятые антикоррупционные ограничения, занимался предпринимательской деятельностью. Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Отмечается, что зарегистрированное на его имя ИП поставляло темиртаускому Дворцу культуры услуги по проведению фестиваля «Жауыртаудағы кездесу» в рамках программы «Рухани жаңғыру» на сумму 3,9 млн тенге.

Аналогичный факт установлен в отношении главного специалиста Управления санитарно-эпидемиологического контроля района имени Казыбек би города Караганды.

Его ИП занималось поставкой непродовольственных товаров широкого потребления государственным органам и организациям.Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Указанные лица постановлением Специализированного межрайонного административного суда Караганды признаны виновными по ст. 154 КоАП и на каждого наложен штраф в размере 408 380 тенге.

С начала 2021 года Антикоррупционной службой возбуждено 109 дел об административных правонарушениях, наложены штрафы в размере 31,2 млн тенге. К административной ответственности привлечены 100 физических и два юридических лица.

Оксана Житникова
Антикор Карагандинская область
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