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10:50 27.12.2021

Назван лучший спортсмен Европы 2021 года

Теннис Европа Лучший спортсмен Фото: Instagram/djokernole
Лучший теннисист мира серб Новак Джокович признан лучшим спортсменом Европы нынешнего сезона по версии Польского агентства печати, сообщает Zakon.kz.

Как передает pap.pl, Новак Джокович удостоился данного звания по итогам голосования 26 европейских информационных агентств.

Сербский теннисист набрал 172 балла в ходе голосования представителей СМИ Европы. На второй строчке расположился нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски со 133 баллами, а третьим стал чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен – 125 баллов.

Отметим, что ранее Джокович трижды был признан лучшим спортсменом Европы (в 2011, 2015, 2018 годах).

В этом году первая ракетка мира Новак Джокович выиграл три из четырех турниров Большого шлема: Australian Open, «Ролан Гаррос» и «Уимблдон».

Куандык Шынасилов
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