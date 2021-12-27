Назван лучший спортсмен Европы 2021 года

Как передает pap.pl, Новак Джокович удостоился данного звания по итогам голосования 26 европейских информационных агентств.

Сербский теннисист набрал 172 балла в ходе голосования представителей СМИ Европы. На второй строчке расположился нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски со 133 баллами, а третьим стал чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен – 125 баллов.

Отметим, что ранее Джокович трижды был признан лучшим спортсменом Европы (в 2011, 2015, 2018 годах).

В этом году первая ракетка мира Новак Джокович выиграл три из четырех турниров Большого шлема: Australian Open, «Ролан Гаррос» и «Уимблдон».