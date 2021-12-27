Поправки в законодательство по вопросам развития агломераций разработали в РК

Целью принятия законопроекта является обеспечение комплексного правового регулирования развития агломераций и реализация закона «О развитии агломерации», в том числе:

создание правовых и организационных условий и механизмов для формирования и функционирования агломераций;

повышение эффективности развития агломераций посредством проведения правовых и регуляторных реформ, направленных на улучшение планирования, координации и финансирования агломераций;

устранение несоответствия между процессом градостроительной/экономической интеграции и административными границами, а также полномочиями в целях содействия развитию агломераций;

улучшение координации и взаимодействия между местными исполнительными органами в части развития агломераций.

Законопроект регулирует общественные отношения, связанные с развитием агломераций.

На сегодня в четырех агломерациях с центрами в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Актобе проживает 36% населения страны. В центрах агломераций генерируется примерно треть валового внутреннего продукта (ВВП) страны. На долю агломераций приходится более 60% привлекаемых в страну иностранных инвестиций.

Как отмечают разработчики законопроекта, сейчас в Казахстане нет специального разделения обязанностей, механизмов подотчетности и других институциональных механизмов, связанных с агломерациями.

Также говорится, что сегодня не допускаются взаимоотношения местных бюджетов. В то же время потребуется источник финансирования для инициатив агломераций, а также возможность акиматам городов республиканского значения и столицы и прилегающих областей совместно финансировать социальные проекты на территории агломераций.

Так, например, на сегодняшний день в пригородных районах города Алматы имеется дефицит ученических мест в общеобразовательных (52 тыс. чел.) и дошкольных (8 тыс. чел.) учреждениях. Жители пригородных районов Алматинской области пользуются социальными объектами города, тем самым увеличивая нагрузку на бюджет акимата города Алматы. Кроме того, в связи с ограниченными возможностями местных бюджетов, имеется дефицит необходимых социальных объектов.

Законопроект размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 14 января.