Главе «Казпочты» вручили награду за победу в номинации «Самая активная брокерская компания» конкурса KASE

По итогам конкурса в текущем году его победителями признаны три клиента на брокерском обслуживании АО «Казпочта», достигших наивысших показателей доходности по совершенным сделкам.

Наша компания осуществляет брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг с 2000 года и является одной из первых компаний, вышедших на Казахстанскую фондовую биржу при ее становлении. Наши брокеры предлагают казахстанцам, как физическим лицам, так и юридическим, услуги полного сопровождения сделок на рынке ценных бумаг. При содействии специалистов «Казпочты» любой желающий может заниматься инвестированием и наращиванием капитала, получая доход от вложенных денег путем покупки и продажи ценных бумаг различных компаний, а также получения дивидендов от прибыли этих компаний. Награда, которую «Казпочта» получает от KASE на протяжении пяти лет, подтверждает высокий профессионализм и эффективность наших брокеров. Председатель правления АО «Казпочта» Серик Саудабаев

«Казпочта» по активности на KASE в 2021 году находится на пятом месте в секторе «Долевые ценные бумаги», на восьмом месте – в секторе РЕПО, на 17-м месте – в секторе «Долговые ценные бумаги».

KASE – многофункциональная торговая площадка, на которой участникам доступна полная инфраструктура для торговли различными инструментами валютного, фондового, срочного и денежного рынков. На сегодняшний день «Казпочта» имеет членство в двух из трех категорий Казахстанской фондовой биржи: «фондовая» с октября 1999 года, «валютная» с сентября 2019 года. Мы благодарим нашего партнера за плодотворное многолетнее сотрудничество и внесенный вклад в повышение информированности населения о возможностях инвестирования на рынке ценных бумаг. Председатель правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Алина Алдамберген

На сегодня в клиентской базе «Казпочты» насчитывается свыше 27 тыс. открытых брокерских счетов. Компания является одним из основных брокеров на локальном рынке акций и предлагает клиентам полноценный доступ к биржам Казахстана – KASE и AIX. Доступ к брокерскому счету осуществляется онлайн, через интернет-платформу. «Казпочта» предоставляет услуги классического брокериджа по конкурентоспособным тарифам на локальном рынке ценных бумаг.