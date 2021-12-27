11:11 27.12.2021
Курс доллара продолжил снижение после выходных
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 431,46 тенге, снизившись еще на 0,79 тенге, передает Zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 434,5-435,8 тенге, евро – по 491,5-494 тенге, российские рубли – по 5,92-5,98 тенге.
Между тем мировые цены на нефть изменились разнонаправленно в ходе торгов 27 декабря.
Февральские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,87%, составив 73,15 долл. за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 0,20% — до 75,94 долл. за баррель.