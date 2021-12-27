Курс доллара продолжил снижение после выходных

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 434,5-435,8 тенге, евро – по 491,5-494 тенге, российские рубли – по 5,92-5,98 тенге.

Между тем мировые цены на нефть изменились разнонаправленно в ходе торгов 27 декабря.

Февральские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,87%, составив 73,15 долл. за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 0,20% — до 75,94 долл. за баррель.