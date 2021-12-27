Кайрат Келимбетов: Казахстану придется строить атомную станцию

В интервью «Коммерсанту» Кайрат Келимбетов отметил, что есть целый ряд глобальных процессов, которые серьезно влияют на экономическую политику Казахстана.

Первый, по его словам, это четвертая индустриальная революция, переход на новые технологии.

Есть возможность запрыгнуть в этот вагон, и есть очень большой риск отстать навсегда на 50-100 лет. Кайрат Келимбетов

Второй тренд, как уточняет глава агентства, – это декарбонизация.

Это переход в новое состояние от энергетической модели, в которой у нас энергетика на угле занимает 70%. Мы принимаем различные долгосрочные обязательства: Казахстан к 2060 году должен стать углеродно-нейтральным. Мы были в Глазго, к 2030 году мы должны на 15% снизить объем выбросов углекислого газа. Как это будет происходить? Нам нужно привлекать инвестиции в солнечную и ветровую энергетику, но это не заменит нам уголь полностью. Где-то нужен газ, и здесь мы сотрудничаем с «Газпромом», но, скорее всего, Казахстану придется строить атомную станцию. Переговоры в том числе и с «Росатомом», мы уже ведем. Кайрат Келимбетов

Впрочем, по его словам, декарбонизация — это не только уход от угля, это переход от старой энергетической модели.

И тарифы другие. Понятно, что тариф у нас сегодня достаточно невысокий, повышение не самая хорошая новость для населения и промышленности, последняя становится менее конкурентоспособной. Но это реальность. Глава Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана

Напомним, 19 ноября Касым-Жомарт Токаев высказался о строительстве АЭС. Тогда он отметил, что казахстанцы уже ощущают дефицит электроэнергии.