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Законодательство РК
11:55 27.12.2021

Айдос Сакенов назначен председателем Комитета индустрии туризма МКС РК

Айдос Сакенов Фото: primeminister.kz
Приказом министра культуры и спорта РК Айдос Сакенов назначен на должность председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Айдос Сакенов родился в 1987 году в Усть-Каменогорске.

Окончил Евразийский Национальный университет им. Л. Гумилева, Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л. Гончарова, Академию госуправления при президенте РК, Университет Лидса.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в должности и.о. эксперта управления эксплуатации Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК.

2009-2014 гг. — занимал различные должности в структуре Министерства транспорта и коммуникаций РК.

2014-2016 гг. — эксперт в Комитете автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК.

2016-2018 гг. — руководитель отдела по поддержке и развитию частного предпринимательства Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы.

2018-2020 гг. — заместитель руководителя Управления предпринимательства и торговли Павлодарской области.

С мая 2020 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК.

Анастасия Стативкина
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