ФРП способствует развитию транспортной инфраструктуры в регионах

Приобретение спецтехники для подразделений противопожарной службы ДЧС Актюбинской области

Фонд развития промышленности профинансировал покупку 23 единиц новой отечественной спецтехники для подразделений противопожарной службы. В числе новых автомобилей, поступивших на вооружение ДЧС имеются 22 пожарные автоцистерны марки КамАЗ для тушения пожаров различного уровня, 1 автомобиль марки АСА-20 (аварийно-спасательный), предназначенный для проведения спасательных работ, освещения мест тушения пожара или аварий, разборки завалов, поднятия грузов с помощью краноманипуляторной установки и откачивания воды.

В числе новых автомобилей, поступивших на вооружение ДЧС имеются 22 пожарные автоцистерны марки КамАЗ для тушения пожаров различного уровня, 1 автомобиль марки АСА-20 (аварийно-спасательный), предназначенный для проведения спасательных работ, освещения мест тушения пожара или аварий, разборки завалов, поднятия грузов с помощью краноманипуляторной установки и откачивания воды.

Фото: АО «Фонд развития промышленности»

Приобретение основного и специального автотранспорта для ДЧС города Нур-Султана Министерства по чрезвычайным ситуации РК

В рамках данного проекта Фонд профинансировал приобретение - 48 единиц отечественной спецтехники. В это число вошли автомобили быстрого реагирования АБР марки ГАЗ, автоцистерны марки УРАЛ, аварийно-спасательный автомобиль марки ГАЗ, автомобиль штабной марки ГАЗ, автоцистерна марки КАМАЗ, а также пожарная автолестница марки КАМАЗ.

Приобретение специальных транспортных средств для ДЧС Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуации РК

Фонд профинансировал покупку 8 единиц новых пожарных автоцистерн отечественной сборки марки КАМАЗ.

Приобретенная новая техника будет распределена в пожарные подразделения 7 районов Северо-Казахстанской области и областного центра.

Обновление автобусного парка

При поддержке Фонда развития промышленности было обновлено порядка 2 000 новых автобусов курсирующие в Алматы, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях и в Костанайской областях. Отечественные автобусы оснащены цифровыми системами и GPS-устройствами. Каждый имеет общую пассажировместимость - 66 мест. Также, отведены места для расположения людей с ограниченными возможностями, ручные пандусы, 4 камеры в салоне, 1 наружная камера с записывающим устройством и встроенной памятью не менее 1 ТБ, два ЖК табло внутри салона, и счетчики пассажиропотока.

Фото: АО «Фонд развития промышленности»

Результатом реализации данных проектов станет улучшение социальных условий жизни казахстанцев, повышение безопасности проживания граждан, а также обеспечение регионов дополнительными рабочими местами. Развитая транспортная инфраструктура в целом является на сегодняшний день одной из ключевых предпосылок эффективного экономического развития, как отдельных экономических субъектов, так и экономики страны в целом.