Усовершенствовать бюджетное законодательство планируют в Казахстане

Законопроект предусматривает предоставление большей самостоятельности государственным органам в управлении бюджетными средствами, оптимизация и упрощение бюджетных процедур с целью повышения стабильности бюджета, эффективности планирования и использования бюджетных средств.

В частности, предлагается предусмотреть изменения и дополнения по раду направлений.

1. Изменение формата представления проекта бюджета в Парламент РК и маслихаты

Так, определяется необходимый объем финансирования (по годам) для реализации национального проекта и источники финансирования (бюджетные и внебюджетные средства).

Для обеспечения прозрачности предлагается при представлении проекта бюджета в парламент либо маслихат и его утверждении прилагать к проекту бюджета расходы в разрезе национальных проектов с указанием администраторов бюджетных программ и бюджетных программ.

При этом предлагается формировать бюджетные программы вокруг цели национального проекта с соблюдением структуры бюджета. Данная мера позволяет администраторам бюджетных программ укрупнить действующие бюджетные программы.

2. Изменение порядка формирования расходов бюджета

С введением национальных проектов и прямой их увязкой с бюджетом, значительная часть расходов будет направляться на реализацию национальных проектов. В этой связи предлагается разделение расходов бюджета на программные и расходы непрограммного характера.

В программные расходы включаются расходы на реализацию национальных проектов в соответствии с план-графиком реализации проекта.

К расходам непрограммного характера предлагается отнести расходы на выполнение функций и задач государственных органов, не включенные в национальные проекты, такие как:

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

предоставление трансфертов общего характера;

выполнение обязательств государства.

3. Введение новой блочной классификации расходов

Предлагается внедрить новую блочную классификацию расходов бюджета, соответствующую распределению расходов на блоки: программные расходы и расходы непрограммного характера.

Упрощение процедур планирования расходов. Новые подходы к планированию расходов на новые инициативы.

К расходам на новые инициативы относятся расходы, направленные на:

реализацию новых приоритетных направлений социально-экономического развития в соответствии документами СГП, в последующем финансируемых по новым бюджетным программам;

увеличение базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых госуслуг) в рамках существующих бюджетных программ.

Такое разделение расходов ограничивает свободу администраторов бюджетных программ в управлении бюджетными средствами и увеличивают время планирования расходов.

В связи с чем предлагается исключить необходимость представления бюджетной заявки по базовым расходам в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию на бумажном носителе, за исключением расходов, относящихся к информации секретного характера и для служебного пользования.

Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию и Республиканская бюджетная комиссия будут рассматривать предложения только по новым инициативам расходов.

4. Новые подходы к планированию расходов бюджета на новые инициативы

К расходам на новые инициативы предлагается относить расходы, направленные на:

реализацию новых направлений социально-экономического развития в соответствии с национальным проектом, концепцией развития отрасли (сферы), а также принятыми законодательными актами РК; увеличение базовых расходов, предусматривающее дополнительное расходование бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ.

5. Изменение порядка и сроков представления документов для планирования расходов бюджета

Предлагается установить следующие сроки представления документов для планирования расходов бюджета:

в срок до 15 апреля текущего финансового года в центральный уполномоченный орган по государственному планированию проекты планов развития или проекты изменений и дополнений в планы развития, одобренные ведомственной бюджетной комиссией;

расчет финансовой потребности для достижения целей и целевых индикаторов проектов планов развития;

в срок до 15 мая текущего финансового года центральный уполномоченный орган по государственному планированию выносит на Республиканскую бюджетную комиссию заключения к проектам планов развития или проектам изменений и дополнений в планы развития, одобренные ведомственной бюджетной комиссией;

в срок до 1 июня текущего финансового года формирования центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию лимитов расходов;

в срок до 15 июня текущего финансового года в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию бюджетные заявки в полном объеме и проекты бюджетных программ.

6. Повышение стабильности бюджета

Предлагается увеличить размер резерва президента с двух до пяти процентов от планируемого объема расходов республиканского бюджета.

7. Упрощение порядка утверждения планов развития государственных органов и бюджетных программ

Для упрощения процедур по разработке и реализации планов развития государственных органов и бюджетных программ, а также оперативного управления средствами в рамках бюджетных программ предлагается разграничить полномочия центральных уполномоченных органов по государственному планированию и бюджетному планированию в бюджетном процессе:

за центральным уполномоченным органом по государственному планированию рассмотрение и согласование проектов планов развития государственных органов и(или) изменений и дополнений в них;

за центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию рассмотрение и согласование проектов бюджетных программ.

Кроме того, предлагается полномочие по определению порядка разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию передать центральному уполномоченному органу по бюджетному планированию.

При этом порядок утверждать без согласования с другим уполномоченным органом.

Полностью документ можно посмотреть на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 14 января.