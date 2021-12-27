Итоги первого дня Чемпионата мира 2021 года по шахматам

В Чемпионате мира по рапиду и блицу принимают участие все ведущие шахматисты планеты. Общий призовой фонд соревнований составил $1 млн.

В лидеры после стартового дня турнира вышли чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда и представитель Грузии Баадур Джобава. В их активе по 4,5 очка после пяти туров соревнований в рапиде.

Единственный участник от Казахстана — Ринат Джумабаев — после первого дня занимает 43-е место, набрав три очка.

Фото: Instagram/Ринат Джумабаев

В женской части ЧМ во главе турнирной таблицы стоят две россиянки – Валентина Гунина и Александра Костенюк, набравшие по четыре очка. Тройку замыкает грузинская спортсменка Нана Дзагнидзе (3,5). Из казахстанских шахматисток лучший показатель у Асель Серикбай, она находится на 15-м месте с тремя баллами.