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12:53 27.12.2021

Итоги первого дня Чемпионата мира 2021 года по шахматам

Шахматы Польша Рапид Фото: Instagram/fide_chess
26 декабря в Польше стартовало мировое первенство по шахматам по рапиду и блицу, сообщает Zakon.kz.

В Чемпионате мира по рапиду и блицу принимают участие все ведущие шахматисты планеты. Общий призовой фонд соревнований составил $1 млн.

В лидеры после стартового дня турнира вышли чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда и представитель Грузии Баадур Джобава. В их активе по 4,5 очка после пяти туров соревнований в рапиде.

Единственный участник от Казахстана — Ринат Джумабаев — после первого дня занимает 43-е место, набрав три очка.

Шахматы FIDE ЧМ-2021

Фото: Instagram/Ринат Джумабаев

В женской части ЧМ во главе турнирной таблицы стоят две россиянки – Валентина Гунина и Александра Костенюк, набравшие по четыре очка. Тройку замыкает грузинская спортсменка Нана Дзагнидзе (3,5). Из казахстанских шахматисток лучший показатель у Асель Серикбай, она находится на 15-м месте с тремя баллами.

Результаты остальных представителей Казахстана:

25. Лия Курмангалиева — 2,5

38. Бибисара Асаубаева — 2,5

44. Меруерт Камалиденова — 2

54. Назерке Нургали — 2

66. Жансая Абдумалик — 2

Куандык Шынасилов
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