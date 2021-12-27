«Самрук-Казына» облегчает закупки

Ранее способ закупок занимал в среднем от 22 до 43 рабочих дней и процедурно требовал шести шагов, от формирования комиссии до заключения договора и поставки.

Электронный магазин предполагает закуп в срок от одного до пяти рабочих дней в три шага: выбор товара в электронном магазине, заключение договора и поставка.

Skstore.kz представляет собой удобный маркетплейс с возможностью фильтрации товаров по региону, ТРУ, стоимости и производителю.

На сегодняшний день в магазине доступно около 6 тыс. товаров, заключено порядка 100 договоров на сумму более 44 млн тенге.

Для того, чтобы стать продавцом магазина, необходимо зарегистрироваться на сайте Skstore.kz и заключить договор оферты. Оператором электронного магазина является компания QazCloud.

Идея создания электронного магазина дала возможность облегчить процедуру закупа для заказчиков и увеличить количество потенциальных поставщиков. С электронным магазином у представителей малого и среднего бизнеса существенно расширяется география сбыта. Заказчик может выбрать товар исходя из местоположения, цены и условий доставки, все очень просто и удобно. Генеральный директор ТОО «QazCloud» Касым Есергепов