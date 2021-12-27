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16:21 27.12.2021

«Самрук-Казына» облегчает закупки

электронный магазин покупки Фото: фонда «Самрук-Казына»
Фонд «Самрук-Казына» внедрил новый способ закупок через электронный магазин, который сократит сроки выбора для заказчиков, предоставив возможность для развития малого и среднего бизнеса по всему Казахстану.

Ранее способ закупок занимал в среднем от 22 до 43 рабочих дней и процедурно требовал шести шагов, от формирования комиссии до заключения договора и поставки.

Электронный магазин предполагает закуп в срок от одного до пяти рабочих дней в три шага: выбор товара в электронном магазине, заключение договора и поставка.

Skstore.kz представляет собой удобный маркетплейс с возможностью фильтрации товаров по региону, ТРУ, стоимости и производителю.

На сегодняшний день в магазине доступно около 6 тыс. товаров, заключено порядка 100 договоров на сумму более 44 млн тенге.

Для того, чтобы стать продавцом магазина, необходимо зарегистрироваться на сайте Skstore.kz и заключить договор оферты. Оператором электронного магазина является компания QazCloud.

Идея создания электронного магазина дала возможность облегчить процедуру закупа для заказчиков и увеличить количество потенциальных поставщиков. С электронным магазином у представителей малого и среднего бизнеса существенно расширяется география сбыта. Заказчик может выбрать товар исходя из местоположения, цены и условий доставки, все очень просто и удобно.Генеральный директор ТОО «QazCloud» Касым Есергепов

Справка: ТОО «QazCloud» — инфраструктурный провайдер, предоставляющий услуги по поддержке, обслуживанию и модернизации IT-инфраструктуры, аренде виртуальных IT-ресурсов и защите информационных данных.

Анастасия Московчук
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