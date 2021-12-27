Libertex Portfolio: новый сервис снижает риски инвестирования в акции

За последние годы число частных инвесторов в Казахстане выросло в несколько десятков раз, что говорит о желании людей зарабатывать на рынке ценных бумаг.

Однако высококлассных сервисов, которые не только обладают дружелюбным интерфейсом, но и позволяют инвестировать в акции без комиссий и получать дивиденды на свой счет, существует не так много. Один из них — Libertex Portfolio, разработанный Forex Club Libertex, по праву входит в число наиболее удобных и доступных как для начинающих, так и для опытных инвесторов.

Libertex Portfolio — это новый сервис компании Forex Club Libertex, которая уже 24 года помогает трейдерам и инвесторам зарабатывать на финансовых активах. Сервис Libertex Portfolio интересен инвесторам, вкладывающим свои средства в акции на долгий срок.

Он позволяет выгодно инвестировать в акции ведущих мировых компаний и становиться, таким образом, владельцем этих активов. Инвесторы получают не только прибыль на росте этих инструментов, но также и доход в виде дивидендов по акциям.

Ключевые преимущества Libertex Portfolio

Одно из наиболее важных преимуществ Libertex Portfolio по сравнению с другими сервисами — отсутствие комиссий за совершение сделок, благодаря чему инвестор может повысить прибыльность своей торговли. Очевидно, что без комиссий инвестор может направить все 100% своих средств на инвестиции, а не на оплату расходов за совершение сделок.

Еще одним важным преимуществом Libertex Portfolio является отсутствие традиционных для финансового сектора маржин-коллов и стоп-аутов — это те ситуации, когда инвестору необходимо дополнительно вносить на счет средства, чтобы избежать закрытия своих инвестиций и, как следствие, возможных убытков. Кроме того, в Libertex Portfolio, в отличие от традиционных торговых счетов, отсутствует принудительное закрытие сделок, например по тейк-профиту.

Это значит, что инвестор может получить всю прибыль при росте актива — доход инвестора в Libertex Portfolio ничем не ограничен, а отсутствие маржин-коллов и стоп-аутов позволяет не опасаться случайных убытков при изменении ситуации на рынке. Также в Libertex Portfolio отсутствует комиссия за сделки и плата за перенос позиции через ночь (SWAP).

Специалисты Forex Club Libertex снизили риски начинающих инвесторов с помощью простого решения — они исключили из Libertex Portfolio инструменты, на которых большинство теряют средства. Так, инвесторам недоступны маржинальная торговля и мультипликатор.

Вместо этого для пользователей отобрали акции ведущих мировых компаний, позволяющие зарабатывать на росте активов. Кроме того, в Libertex Portfolio отсутствуют отложенные ордера — они дают возможность купить или продать по заранее заданной цене. Это, по мнению разработчиков, поможет защитить инвесторов от случайных сделок из-за забытых ордеров.

Также Libertex Portfolio отличаются от других сервисов возможностью получать дивиденды на свой инвестиционный счет. Это позволяет сформировать пассивный денежный поток и получать стабильный доход. Кроме того, в Libertex Portfolio с инвесторов не взимают плату за неактивность счета. Вам не придется совершать дополнительные действия и платить комиссии, чтобы счет оставался активным. Это сохранит часть прибыли и позволит не замораживать средства для платы за неактивность, что делает данный сервис отличным выбором для долгосрочных инвесторов.

Немаловажно, что с Libertex Portfolio возможно приобрести даже часть акции, а не всю ее целиком. Например, акция Amazon (AMZN) сейчас стоит 3400 долларов. Не каждый инвестор может купить целую акцию, куда проще приобрести 1/10. Это позволяет инвестировать в лучшие компании даже с небольшим капиталом.

Помимо всего вышеназванного, Libertex Portfolio имеет систему фильтров, позволяющую находить нужные активы по параметрам. Например, можно выбрать акции с высокими дивидендами или найти популярные на данный момент у других инвесторов активы. Возможно создать собственную подборку инструментов, добавив их в избранное, что позволяет в любой момент свериться с актуальными данными и сбалансировать портфель.

Не упустите шанс открыть счет Libertex Portfolio с дополнительной выгодой

Инвестиции с Libertex Portfolio станут еще более выгодными с праздничной акцией от Forex Club Libertex. При открытии и пополнении счета Libertex Portfolio до 31 декабря каждый новый пользователь получит в подарок акции таких крупных компаний, как Apple, Tesla или Starbucks, стоимостью до 200 долларов, а также доступ к видеоурокам по основам инвестирования, подписку на инвестиционные идеи, инвестиционный портфель «Нобель» и бонус на счет Libertex.

Зарегистрировать счет в Libertex Portfolio можно за несколько минут на сайте, либо скачав приложение Libertex для Android или iOS. После регистрации с мобильного устройства необходимо зайти в раздел «Управление профилем» и в секции «Торговые платформы» выбрать «Создать Libertex Portfolio». Вам останется только пополнить счет и начать зарабатывать на акциях с Libertex Portfolio!