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Законодательство РК
12:35 27.12.2021

ДТП с автобусами в Караганде — пострадал подросток

стекло, автобус Фото: pixabay
В Караганде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов, передает Zakon.kz.
26 декабря в 16:40 водитель автобуса Shaolin, двигаясь по ул. Гапеева и выполняя маневр разворота, не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом Yutong. Пресс-служба ДП Карагандинской области

За медицинской помощью обратился 14-летний пассажир автобуса Shaolin.

Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы.

Анастасия Стативкина
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