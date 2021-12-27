12:35 27.12.2021
ДТП с автобусами в Караганде — пострадал подросток
Фото: pixabay
В Караганде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов, передает Zakon.kz.
26 декабря в 16:40 водитель автобуса Shaolin, двигаясь по ул. Гапеева и выполняя маневр разворота, не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом Yutong. Пресс-служба ДП Карагандинской области
За медицинской помощью обратился 14-летний пассажир автобуса Shaolin.
Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы.