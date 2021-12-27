Массовое ДТП с участием 17 машин в Алматинской области - заведено дело

Об этом сообщили в областном департаменте полиции.

По данному факту Следственным управлением департамента в отношении лиц, ответственных за эксплуатацию дорог и обеспечение безопасности дорожного движения, возбуждено уголовное дело по ст. 353 УК РК. Назначены экспертизы, в уполномоченные органы направлены соответствующие запросы, проводятся следственные мероприятия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела. Пресс-служба ДП Алматинской области

Напомним, 25 декабря около 10:00 на 134 км автодороги Алматы - Хоргос Енбекшиказахского района Алматинской области произошло массовое ДТП с участием 17 автомашин. Причина аварии - неблагоприятные погодные условия и гололед. Сообщалось о пяти пострадавших.