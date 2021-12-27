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Законодательство РК
17:41 27.12.2021

Массовое ДТП с участием 17 машин в Алматинской области - заведено дело

алматы, хоргос, трасса, дтп, массовое, уголовное дело Фото: кадры из видео
Уголовное дело заведено по факту массового ДТП с участием 17 машин на трассе Алматы - Хоргос в Алматинской области, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в областном департаменте полиции.

По данному факту Следственным управлением департамента в отношении лиц, ответственных за эксплуатацию дорог и обеспечение безопасности дорожного движения, возбуждено уголовное дело по ст. 353 УК РК. Назначены экспертизы, в уполномоченные органы направлены соответствующие запросы, проводятся следственные мероприятия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела.Пресс-служба ДП Алматинской области

Напомним, 25 декабря около 10:00 на 134 км автодороги Алматы - Хоргос Енбекшиказахского района Алматинской области произошло массовое ДТП с участием 17 автомашин. Причина аварии - неблагоприятные погодные условия и гололед. Сообщалось о пяти пострадавших.

Динара Халдарова
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