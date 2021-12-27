2022 год объявлен годом безопасности и охраны труда в группе компаний фонда «Самрук-Қазына»

Алмасадам Саткалиев подчеркнул, что культура безопасности должна стать повседневной задачей для каждого сотрудника группы компаний «Самрук-Қазына».

Учитывая стратегическую важность вопросов HSE, 2022 год в компаниях, входящих в фонд «Самрук-Қазына», и в самом фонде объявлен Годом безопасности и охраны труда.

На расширенном совещании были рассмотрены текущая ситуация по охране труда, окружающей среды и техники безопасности, а также результаты работы по снижению травматизма за 11 месяцев текущего года.

Руководители ряда портфельных компаний фонда рассказали о мерах, предпринимаемых по повышению культуры безопасности на производстве. А также о внедрении передовых практик охраны труда и техники безопасности.

Глава фонда отметил, что тяжелые несчастные случаи указывают на слабую работу руководителей портфельных компаний и требуют пересмотра модели ведения бизнеса с целью достижения нулевого травматизма.

Фото: фонда «Самрук-Казына»

В большинстве случаев простые рабочие не верят в достижение нашей цели «нулевой травматизм». Однако опыт международных компаний показывает, что это вполне достижимая цель. Руководители компаний должны стать ролевой моделью для каждого работника, демонстрируя приверженность и вовлеченность в вопросах безопасности для поддержки должного уровня HSE, взаимодействуя с персоналом и проявляя заботу и обеспокоенность за здоровье и безопасность каждого сотрудника. Алмасадам Саткалиев