Токаеву доложили о росте зарплат с 2022 года

Как сообщается на сайте Акорды, главе государства представили отчет об итогах работы министерства за текущий год, а также о реализации поручений в рамках Послания.

По словам министра Серика Шапкенова, с 2022 года минимальная заработная плата повысится до 60 тыс. тенге, увеличится зарплата еще 591 тыс. гражданских служащих.

Также Касым-Жомарта Токаева проинформировали о предпринимаемых мерах по снижению уровня безработицы. На сегодняшний день этот показатель составляет 4,9%.

Серик Шапкенов рассказал о работе цифровизации центров занятости. 33% граждан, желающих трудоустроиться, пользуются онлайн-услугами, 26 тыс. пособий были назначены в электронном виде. Адресную социальную помощь в этом году получили 988,8 тыс. человек.

Наряду с этим главе государства доложили о четырех приоритетных направлениях работы профильного ведомства на предстоящий период. Это – разработка Социального кодекса, проекта закона о профессиональных квалификациях и проекта концепции миграционной политики на 2022-2026 годы, модернизация пенсионной системы.

Касым-Жомарт Токаев поручил министру продолжить работу по этим направлениям на постоянной основе.