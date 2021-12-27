Жительницу Семея подозревают в сдаче несуществующей квартиры

В начале декабря с заявлением в полицию обратилась 49-летняя семейчанка. По словам пострадавшей, в середине сентября малознакомая женщина предложила ей снять квартиру и обманным путем получила 30 тыс. тенге.

Как пишет semeynews.kz, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана 50-летняя местная жительница. Она созналась в содеянном и пояснила, что потратила деньги на личные нужды.