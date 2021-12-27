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Законодательство РК
18:20 27.12.2021

Жительницу Семея подозревают в сдаче несуществующей квартиры

Полицейский Фото: Zakon.kz
Задержана 50-летняя горожанка, обманным путем получившая 30 тыс. тенге. Она созналась в содеянном, передает Zakon.kz.

В начале декабря с заявлением в полицию обратилась 49-летняя семейчанка. По словам пострадавшей, в середине сентября малознакомая женщина предложила ей снять квартиру и обманным путем получила 30 тыс. тенге.

Как пишет semeynews.kz, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана 50-летняя местная жительница. Она созналась в содеянном и пояснила, что потратила деньги на личные нужды.

По данным фактам начато досудебное расследование по ст. 190, ч. 1 УК РК.Начальник Управления полиции Семея Шалкар Кунанбаев
Ирина Мишура
Восточно-Казахстанская область Казахстан Семей
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