18:20 27.12.2021
Жительницу Семея подозревают в сдаче несуществующей квартиры
Фото: Zakon.kz
Задержана 50-летняя горожанка, обманным путем получившая 30 тыс. тенге. Она созналась в содеянном, передает Zakon.kz.
В начале декабря с заявлением в полицию обратилась 49-летняя семейчанка. По словам пострадавшей, в середине сентября малознакомая женщина предложила ей снять квартиру и обманным путем получила 30 тыс. тенге.
Как пишет semeynews.kz, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана 50-летняя местная жительница. Она созналась в содеянном и пояснила, что потратила деньги на личные нужды.
По данным фактам начато досудебное расследование по ст. 190, ч. 1 УК РК.Начальник Управления полиции Семея Шалкар Кунанбаев