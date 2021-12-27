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18:23 27.12.2021

Коронавирус может сохраняться в организме более семи месяцев

Исследования ученных, COVID-19 Фото: pixabay
Коронавирус имеет способность распространяться по всему человеческому телу и присутствовать в организме несколько месяцев, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Национальных институтов здравоохранения США, пишет Research Square.

Мы обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов, – говорится в тексте исследования.

Отмечается, что ученые проанализировали образцы, полученные из тел 44 погибших людей с коронавирусом, и обнаружили вирус практически во всех органах тела, в том числе это касается и пациентов с легкими симптомами коронавирусной инфекции.

Как выяснили эксперты, широкое распространение вируса в организме характерно и при легком, а также бессимптомном течении заболевания. При этом ученые не выявили серьезных воспалений вне легких.

Наши данные предоставляют доказательства замедленного выведения вируса, но не подтверждают существенного воспаления вне дыхательных путей, – говорится в тексте исследования.

Основываясь на полученных данных, медики сделали вывод, что SARS-CoV-2 следует рассматривать как вирус, способный поражать организм в целом. Он может проходить у некоторых людей, но в других случаях «способен сохраняться неделями или месяцами и вызывать длинный ковид — многогранное системное расстройство».

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