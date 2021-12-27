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19:34 27.12.2021

Планировал убить Елизавету II — на территории дворца задержан мужчина

Королева Великобритании, вооруженный человек Фото: Instagram/theroyalfamily
Вооруженный мужчина пытался прорваться в Виндзорский замок в Лондоне, где королева Елизавета II отмечает в эти дни Рождество, сообщает Zakon.kz.

Охрана задержала его в 500 метрах от личных покоев королевы. Мужчина сумел преодолеть забор с шипами на веревочной лестнице. По его словам, он намеревался убить королеву Великобритании Елизавету II, передает The Sun.

Мне очень жаль. Я сожалею о том, что я сделал и что буду делать. Я попытаюсь убить Елизавету. Задержанный Джасвант Сингх Чайл

Как выяснилось, перед тем, как перелезть через забор резиденции британских монархов, Джасвант Сингх Чайл загрузил видео в одну из соцсетей. В нем он попытался объяснить свой поступок: его атака на королеву — это месть за тех, кто погиб в ходе бойни в Джаллианвала Багхе в 1919 году, а также за тех, кого унижали и подвергали дискриминации из-за их расы.

У нарушителя был обнаружен арбалет. В беседе с полицейскими он постоянно ссылался на киносагу «Звездные войны» и отождествлял себя с джедаем – борцом с силами зла.

Джедая отправили на психиатрическое обследование.

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