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19:43 27.12.2021

В Атырау спасли краснокнижного пеликана

птица спасение красная книга Фото: pixabay
Раненую птицу обнаружили сотрудники ДЧС Атырауской области. Пеликана выпустят на волю, когда вылечат, передает Zakon.kz.

По информации Atpress.kz, спасатели нашли пеликана с поврежденным крылом на замерзшем водоеме.

Крыло у него, предположительно, сломано, улететь он не мог, убежать тоже было невозможно — лед скользкий. Вот мы его и поймали. Пришлось опасаться клюва.Главный спасатель Есболат Каюпов

Птицу передали в Атырауское учреждение по охране леса и животного мира, где она переждет зиму и сможет поправиться. Весной пеликана отпустят на волю.

Ирина Мишура
Атырау Атырауская область
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