В Атырау спасли краснокнижного пеликана

По информации Atpress.kz, спасатели нашли пеликана с поврежденным крылом на замерзшем водоеме.

Крыло у него, предположительно, сломано, улететь он не мог, убежать тоже было невозможно — лед скользкий. Вот мы его и поймали. Пришлось опасаться клюва. Главный спасатель Есболат Каюпов

Птицу передали в Атырауское учреждение по охране леса и животного мира, где она переждет зиму и сможет поправиться. Весной пеликана отпустят на волю.