19:43 27.12.2021
В Атырау спасли краснокнижного пеликана
Фото: pixabay
Раненую птицу обнаружили сотрудники ДЧС Атырауской области. Пеликана выпустят на волю, когда вылечат, передает Zakon.kz.
По информации Atpress.kz, спасатели нашли пеликана с поврежденным крылом на замерзшем водоеме.
Крыло у него, предположительно, сломано, улететь он не мог, убежать тоже было невозможно — лед скользкий. Вот мы его и поймали. Пришлось опасаться клюва.Главный спасатель Есболат Каюпов
Птицу передали в Атырауское учреждение по охране леса и животного мира, где она переждет зиму и сможет поправиться. Весной пеликана отпустят на волю.