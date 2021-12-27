20:21 27.12.2021
Селфи ценой жизни — КТЖ обратилась к казахстанцам
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Руководство НК «ҚТЖ» обратилось к казахстанцам с просьбой — быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве напомнили, что на железной дороге участились трагические случаи с участием детей — за последние три дня погибли двое подростков.
Так, 25 декабря текущего года на станции Тараз при попытке сделать селфи на вагоне поезда погиб 15-летний подросток от удара током контактного провода.
В Таразе подросток погиб на крыше поезда
Новость по теме
Аналогичный случай произошел 27 декабря текущего года на станции Алматы в приемоотправочном парке. Двое подростков, делающих селфи, получили разряд тока высокого напряжения. Один из них погиб на месте. По данным фактам проводятся расследования.
В Алматы человек погиб на крыше поезда
Новость по теме
НК «ҚТЖ» обращается к казахстанцам с просьбой — быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта и не подвергать свою жизнь опасности.
Необходимо переходить железнодорожные пути в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, настилами, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Не проводить фото- и видеосъемки на железнодорожных путях, в вагонах поездов. Категорически запрещено фотографироваться рядом с проводами под высоким напряжением, на перронах, в опасных местах, где легко оступиться. Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»