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20:21 27.12.2021

Селфи ценой жизни — КТЖ обратилась к казахстанцам

ЧП на железной дороге Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Руководство НК «ҚТЖ» обратилось к казахстанцам с просьбой — быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что на железной дороге участились трагические случаи с участием детей — за последние три дня погибли двое подростков.

Так, 25 декабря текущего года на станции Тараз при попытке сделать селфи на вагоне поезда погиб 15-летний подросток от удара током контактного провода.

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Аналогичный случай произошел 27 декабря текущего года на станции Алматы в приемоотправочном парке. Двое подростков, делающих селфи, получили разряд тока высокого напряжения. Один из них погиб на месте. По данным фактам проводятся расследования.

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НК «ҚТЖ» обращается к казахстанцам с просьбой — быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта и не подвергать свою жизнь опасности.

Необходимо переходить железнодорожные пути в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, настилами, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Не проводить фото- и видеосъемки на железнодорожных путях, в вагонах поездов. Категорически запрещено фотографироваться рядом с проводами под высоким напряжением, на перронах, в опасных местах, где легко оступиться. Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»
Константин Вноровский
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