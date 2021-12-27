Селфи ценой жизни — КТЖ обратилась к казахстанцам

В ведомстве напомнили, что на железной дороге участились трагические случаи с участием детей — за последние три дня погибли двое подростков.

Так, 25 декабря текущего года на станции Тараз при попытке сделать селфи на вагоне поезда погиб 15-летний подросток от удара током контактного провода.

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Аналогичный случай произошел 27 декабря текущего года на станции Алматы в приемоотправочном парке. Двое подростков, делающих селфи, получили разряд тока высокого напряжения. Один из них погиб на месте. По данным фактам проводятся расследования.

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НК «ҚТЖ» обращается к казахстанцам с просьбой — быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта и не подвергать свою жизнь опасности.