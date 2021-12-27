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20:57 27.12.2021

В Туркестане зажгли огни главной елки

Площадь Туркестана Фото: Пресс-служба акима Туркестанской области
В преддверии Нового года в административно-деловом центре Туркестана зажглись огни главной елки, сообщает Zakon.kz.

18-метровая елка украшена около игрушками (около 500), разноцветными светодиодными лампами и орнаментами в национальном стиле. На церемонии зажжения елки, которая является неотъемлемым символом Нового года, в Туркестане выпал первый снег.

Праздник, Новый год, Туркестан

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев зажег свечу главной елки и разделил с детьми радость праздника.

Аким Туркестанской области, елка

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В прекрасный вечер, на котором звучали красивые песни и танцевали различные сказочные персонажи, Дед Мороз и Снегурочка подарили публике, прежде всего малышам, хорошее настроение.

Туркестан, праздник

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Певица Айзада Алимбек исполнила песню «Жаңа жыл». Вечер перенес многих в детство и подарил прекрасные впечатления. Детям раздали подарки, туркестанцы и гости города фотографировались у главной елки.

Аким Туркестанской области

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Елка установлена за счет спонсоров. Также празднично украшенные елки установлены в Туркестанском культурно-духовном центре и парке «Женис».

Константин Вноровский
Шукеев Умирзак Туркестан Туркестанская область
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