В Туркестане зажгли огни главной елки

18-метровая елка украшена около игрушками (около 500), разноцветными светодиодными лампами и орнаментами в национальном стиле. На церемонии зажжения елки, которая является неотъемлемым символом Нового года, в Туркестане выпал первый снег.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев зажег свечу главной елки и разделил с детьми радость праздника.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В прекрасный вечер, на котором звучали красивые песни и танцевали различные сказочные персонажи, Дед Мороз и Снегурочка подарили публике, прежде всего малышам, хорошее настроение.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Певица Айзада Алимбек исполнила песню «Жаңа жыл». Вечер перенес многих в детство и подарил прекрасные впечатления. Детям раздали подарки, туркестанцы и гости города фотографировались у главной елки.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Елка установлена за счет спонсоров. Также празднично украшенные елки установлены в Туркестанском культурно-духовном центре и парке «Женис».