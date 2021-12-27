С Байконура стартовала ракета «Союз» со спутниками OneWeb

Этот старт стал 24-м пуском российских ракет в 2021 году, передает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Полет до отделения головного блока со спутниками на высоте 200 километров продолжится чуть менее десяти минут, затем «Фрегат» доставит их до отметки в 450 км, после чего они будут добираться до своих орбит уже самостоятельно.

Пуск произошел в 16:10. Уже состоялось отделение орбитального блока в составе разгонного блока «Фрегат» и спутников.

Согласно телеметрической информации, контакт подъема, полет ракеты, разделение ступеней и орбитального блока полностью прошли в штатном режиме.

Согласно телеметрической информации, контакт подъема, полет ракеты, разделение ступеней и орбитального блока полностью прошли в штатном режиме. Пресс-служба «Роскосмоса»

Низкоорбитальная группировка OneWeb в результате сегодняшнего старта увеличится еще на 36 спутников и достигнет 394. Старт стал двенадцатым в рамках программы OneWeb.