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22:19 27.12.2021

«Барыс» обыграл «Автомобилиста» второй раз подряд за неделю

Хоккей КХЛ Фото: hcbarys.kz
Хоккейный клуб «Барыс» в рамках регулярного сезона КХЛ принимал на своей арене ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга, сообщает Zakon.kz.

Исход встречи был важен для обеих команд, так как и «Барыс», и «Автомобилист» борются за попадание в плей-офф. Оба коллектива встречались между собой неделю назад в Екатеринбурге. Тогда успех со счетом 2:0 праздновали столичные хоккеисты.

Ответная игра в Нур-Султане также завершилась победой казахстанцев — 3:2.

Счет уже на четвертой минуте матча открыл нападающий казахстанского клуба Никита Михайлис. Гостям понадобилось всего лишь три минуты, чтобы сравнять счет, отличился Стефан да Коста. В конце первого периода хозяева льда усилиями Кертиса Волка снова вышли вперед. Во втором периоде «Автомобилист» восстановил равновесие, автором шайбы стал Анатолий Голышев.

В третьей части игры, а также в овертайме ничего не изменилось, команды выяснили отношения в послематчевых буллитах. Здесь удача сопутствовала «Барысу».

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