Прямые выборы акимов повысили активность сельчан в реализации своих прав - эксперт

Политолог акцентирует внимание на актуальности проблемы местного самоуправления. И на том, что с годами вопрос не утратил злободневности.

Элементы выборности акимов в Казахстане эволюционно внедрялись с 2001 года, но прорыв произошел, когда глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий», от 1 сентября 2020 года заявил о необходимости внедрения прямых выборов сельских акимов. Политолог Эдуард Полетаев

Вскоре были внесены соответствующие законодательные поправки. Процесс создания эффективно действующего механизма формирования властных структур стал совершенствоваться. Прямые выборы повысили активность граждан в реализации своих конституционных прав.

Под знаком новых политических инициатив Президента Касым-Жомарта Токаева в уходящем году состоялись первые прямые выборы акимов сельских округов, у которых завершается срок полномочий. Кандидаты выдвигались всеми шестью зарегистрированными политическими партиями, кроме того, предусматривалось самовыдвижение. Первоначально озвучивалась цифра, что выборы коснутся 836 акимов, оказалось, что выбрали 864 человека. Практически за полгода корпус акимов обновился на одну треть. Сельчане оказались заинтересованы тем, кто будет ими управлять, ожидая, что прямые выборы окажут влияние на улучшение их жизни. Политолог Эдуард Полетаев

Явка на выборы по стране составила 78,5%.

Сегодня должность сельского акима предусматривает 54 компетенции, но они будут увеличиваться путем их передачи с районного на сельский уровень.

Эдуард Полетаев в Facebook рассуждает, что это расширит зону ответственности сельских акимов.

Также на сельский уровень ожидается передача некоторых видов налогов, что должно увеличить доходность и уровень самодостаточности (по прогнозам, это дополнительно 13 млрд тенге). В дальнейшем ожидаются некоторые изменения в плане улучшения избирательных процессов. Например, дифференцированное финансирование. Политолог Эдуард Полетаев

Сегодня на проведение избирательной кампании кандидату предусмотрено выделение 200 тысяч тенге. Возможно, этой суммы хватит в малолюдных районах и населенных пунктах, однако явно недостаточно там, где в сельских округах проживают десятки тысяч человек.