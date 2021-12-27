Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
23:23 27.12.2021

Минобороны РФ: НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией

НАТО, Россия, конфликт Фото: nato.int
Нынешняя политика НАТО — это подготовка к войне с Россией, заявил журналистам заместитель российского министра обороны Александр Фомин, сообщает Zakon.kz.

На брифинге для военных атташе он высказал уверенность в том, что альянс перешел к тактике прямых провокаций, передает ТАСС.

Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией. Замминистра обороны РФ Александр Фомин

Фомин привел в пример попытку британского эсминца в июне 2021 года проникнуть в территориальные воды России в районе крымского мыса Фиолент. Он указал на то, что действия британского корабля обеспечивал стратегический разведывательный самолет RC-135 США.

По его словам, в доктринальных документах НАТО последних лет, к примеру, в военной стратегии НАТО 2019 года, Российская Федерация прямо, «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности».

В целом, в 2021 году интенсивность задействования разведывательной авиации в районе Черного моря выросла более чем на 60% по сравнению с прошлым годом, добавил Фомин. Минимальное приближение к российской границе в западной части Крыма составило 15 км.

Он также подчеркнул, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности НАТО фактически проигнорировало инициативу президента РФ Владимира Путина о введении моратория на развертывание в Европе новых ракет средней и меньшей дальности и возможности разработки взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей.

Константин Вноровский
Россия НАТО
В ЕНПФ рекомендовали обращаться за пенсией вовремя
27.12.2021
Большой паук залез на ногу министру в Австралии на пресс-конференции
27.12.2021
Разработаны правила по передаче данных о мобильных платежах в налоговые органы
27.12.2021
Кадыров заявил, что готов решить украинский вопрос
27.12.2021
До 32 градусов мороза ожидается в Казахстане
27.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости