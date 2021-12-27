Минобороны РФ: НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией

На брифинге для военных атташе он высказал уверенность в том, что альянс перешел к тактике прямых провокаций, передает ТАСС.

Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией. Замминистра обороны РФ Александр Фомин

Фомин привел в пример попытку британского эсминца в июне 2021 года проникнуть в территориальные воды России в районе крымского мыса Фиолент. Он указал на то, что действия британского корабля обеспечивал стратегический разведывательный самолет RC-135 США.

По его словам, в доктринальных документах НАТО последних лет, к примеру, в военной стратегии НАТО 2019 года, Российская Федерация прямо, «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности».

В целом, в 2021 году интенсивность задействования разведывательной авиации в районе Черного моря выросла более чем на 60% по сравнению с прошлым годом, добавил Фомин. Минимальное приближение к российской границе в западной части Крыма составило 15 км.

Он также подчеркнул, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности НАТО фактически проигнорировало инициативу президента РФ Владимира Путина о введении моратория на развертывание в Европе новых ракет средней и меньшей дальности и возможности разработки взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей.