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01:08 28.12.2021

Сыпь может быть симптомом «омикрон-штамма» – медики

Сыпь, симптом "омикрон-штама" Фото: pixabay
Сыпь на коже может сигнализировать о заражении штаммом коронавируса «омикрон», сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли журналисты британской газеты Daily Express, изучив данные медицинского приложения ZOE COVID Study, с помощью которого зараженные инфекцией пациенты описывают симптомы.

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Как отмечают авторы статьи, при коронавирусе покраснения на коже могут иметь разную природу. Одни пациенты жалуются на сильный зуд, другие говорят, что сыпь не приносит им никаких ощущений.

Авторы публикации указывают, что сыпь может появиться уже на ранних стадиях заражения и сохраняться на протяжение длительного времени.

Приложение ZOE COVID Study разработано медицинской компанией ZOE совместно c врачами и учеными из британских университетов. Программа позволяет пациентам с коронавирусной инфекцией, в том числе людям с «омикрон-штаммом», описывать свои симптомы.

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