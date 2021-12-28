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01:45 28.12.2021

Стоимость нефти Brent превысила $78 за баррель впервые с 26 ноября

Цены на нефть, Brent, WTI, биржа Фото: pixabay
Цена фьючерса на нефть марки Brent выросла на 3,2% и впервые с ноября достигла 78,21 долларов за баррель, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE, передает ТАСС.

В последний раз стоимость этой марки топлива была выше 77 долларов за баррель 26 ноября 2021 года.

Цена нефти бренда WTI с поставкой в феврале также демонстрирует рост — на 3,69%, до $75,79.

Необходимо отметить, что трейдеры находятся в ожидании заседания ОПЕК+, которое пройдет 4 января. Альянс решит необходимо ли менять текущие параметры соглашения, согласно которым ОПЕК+ ежемесячно увеличивает добычу на 400 тыс. баррелей в сутки.

Константин Вноровский
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