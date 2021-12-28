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06:09 28.12.2021

Новогодний парад планет могут наблюдать все жители Земли

планеты Фото: planetarium-moscow.ru
Парадом планет называют ситуацию, при которой за один вечер можно увидеть почти все планеты Солнечной системы кроме Марса, Меркурия и Плутона, передает Zakon.kz.

Как сообщает Московский планетарий, зрелище стартовало 25 декабря и продлится до 7 января.

Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и красавица Венера будут сиять новогодней «гирляндой», постепенно уходя за горизонт вслед за Солнцем. Недалеко от Венеры располагаются Меркурий и Плутон, они тоже участвуют в параде, но скрыты в ярких лучах Солнца и не наблюдаемы. Пресс-служба Московского планетария

Лучшее время для наблюдений - 19.00 по времени Нур-Султана. Причем 4-5 января парад будет еще более завораживающим за счет серпа молодой Луны.

Увидеть сразу всю новогоднюю небесную «гирлянду» из планет можно начиная с утра, когда виден Марс. Все светила находятся низко на юго-западе и постепенно уходят за горизонт.

Наилучшие условия видимости парада планет будут на юге России, где они окажутся выше над горизонтом. А закончится это новогоднее зрелище мощным звездопадом Квадрантиды.

Елена Беляева
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