08:05 28.12.2021
Девять казахстанцев скончались от коронавируса за сутки
Фото: Zakon.kz
За сутки в Казахстане не зафиксировано летальных случаев коронавирусной пневмонии, сообщает Zakon.kz.
На 28 декабря лечение от КВИ продолжают получать 17 361 человек (15 290+ и 2071 КВИ-), из них в стационарах находятся – 2533, на амбулаторном уровне – 14 828.
Фото: пресс-служба Минздрава РК
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 211,
в состоянии крайней степени тяжести – 71,
на аппарате ИВЛ – 47.