Девять казахстанцев скончались от коронавируса за сутки

На 28 декабря лечение от КВИ продолжают получать 17 361 человек (15 290+ и 2071 КВИ-), из них в стационарах находятся – 2533, на амбулаторном уровне – 14 828.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: