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08:05 28.12.2021

Девять казахстанцев скончались от коронавируса за сутки

коридор Фото: Zakon.kz
За сутки в Казахстане не зафиксировано летальных случаев коронавирусной пневмонии, сообщает Zakon.kz.

На 28 декабря лечение от КВИ продолжают получать 17 361 человек (15 290+ и 2071 КВИ-), из них в стационарах находятся – 2533, на амбулаторном уровне – 14 828.

статистика

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 211,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 71,

  • на аппарате ИВЛ – 47.

Елена Беляева
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