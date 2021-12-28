Член экипажа погиб при экстренной посадке вертолета в Удмуртии

По данным Минздрава Удмуртии, выживший член экипажа вертолета находится в тяжелом состоянии, он будет эвакуирован в стационар, медицинская помощь ему оказывается на месте и будет оказываться во время медицинской эвакуации. Пресс-служба Минздрава РФ

Как сообщает ТАСС, поисковые работы завершены. Деблокирование членов экипажа проводилось сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части. Группировка сил и средств, привлекавшаяся для поиска, составила около 300 человек и 80 единиц техники.

27 декабря в 17:15 по времени Нур-Султана поступило сообщение от пилота вертолета о жесткой посадке в Якшур-Бодьинском районе республики. Как позже уточнил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, инцидент произошел в Увинском районе. По предварительной информации Центрального МСУ на транспорте СК России, авария произошла с вертолетом Ми-2, который совершал облет нефтепровода.