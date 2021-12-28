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07:35 28.12.2021

Михаил Саакашвили потерял сознание, когда его хотели забрать из госпиталя

экс-президент Грузии Фото: Instagram/saakashvilim
Заключенный бывший президент Грузии не хотел покидать стен госпиталя, оказал сопротивление, отчего и потерял сознание, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, Саакашвили рассказал, что к нему в палату пришли некие «люди в черном».

Они сообщили, что переводят меня, но не сказали, куда. Я потребовал измерить мне давление, давление было 180, а после второго измерения – 200/110, тогда как моя норма 120/180. Это был гипертонический криз, по-моему. Никогда не был в таком состоянии с точки зрения пульса и давления. После этого они попытались силой вывезти меня, и я сопротивлялся, после чего я отключился, не помню определенные части. Зачитал письмо Саакашвили адвокат Ника Гварамия

Саакашвили рассказывает, что, очнувшись, увидел доктора, который утверждал, что его никуда не переводят.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку. На данный момент он лечится в военном госпитале в Гори после длительной голодовки.

Елена Беляева
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