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08:37 28.12.2021

Диетолог дала рекомендации для сброса веса, набранного за новогодние праздники

стол Фото: pixabay
Российский диетолог и фитнес-тренер Кэтлин Троттер советует разработать индивидуальную модель питания, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, универсальной диеты не существует, так как эффективность программы питания во многом зависит от пола, возраста, скорости метаболизма и наличия ограничений на физические нагрузки.

По мнению диетолога, самое главное – постоянство и приверженность определенному образу жизни.

Нереалистичные и экстремальные диеты и режимы тренировок могут пагубно сказаться на ваших гормонах, весе и метаболизме. Диетолог, фитнес-тренер Кэтлин Троттер

Для планомерного похудения она рекомендует выбирать продукты с высоким содержанием питательных веществ и сократить количество полуфабрикатов и готовой еды, а не прибегать к разгрузочным дням и иным формам голодания.

Тренер советует прислушиваться к организму: есть только после возникновения чувства голода, останавливаться, когда появилось чувство насыщения, и концентрироваться на процессе во время приема пищи.

Также эксперт предлагает пить больше воды и не забывать, что напитки тоже влияют на фигуру. Например, не стоит увлекаться газировками и алкоголем.

Не забывайте о порциях и планировании. Одно печенье – это не то же самое, что пять печений. Порции имеют значение. Всегда имейте план – готовьте здоровую пищу, знайте, что вы будете есть на вечеринках. Диетолог, фитнес-тренер Кэтлин Троттер

Тем, кто хочет похудеть, диетолог рекомендует помнить, что здоровый образ жизни – это путь, а не короткая дистанция, рассчитанная на быстрое избавление от лишнего веса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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