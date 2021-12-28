Президент подписал закон, предусматривающий субсидирование кредитов на экспорт

Однако, по мнению экспертов, именно этот инструмент может дать новый толчок для развития экспортоориентированных предприятий Казахстана.

Инициативу по разработке механизма летом этого года на заседании Совета иностранных инвесторов озвучил Касым-Жомарт Токаев. По его словам, субсидирование экспорта широко используется во всем мире и должно стать реальной поддержкой для отечественных производителей.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментариями в национальную экспортно-страховую компанию KazakhExport, которая выступит одним из операторов по реализации нового механизма.

Как считает председатель правления компании Руслан Искаков, государственное субсидирование даст преимущество производителям и повысит конкурентоспособность казахстанских товаров и услуг за рубежом за счет доведения стоимости финансирования до уровня, приемлемого импортерам на мировом рынке. Следствием этого станет рост объемов экспорта, налоговых поступлений, увеличение казахстанского содержания в товарах и услугах, создание новых рабочих мест.

В первую очередь, речь идет о товарах с высокой добавленной стоимостью, таких как продукция машиностроения, например, локомотивы или вагоны, а также о сфере высокотехнологичных и интеллектуальных услуг и работ.

Казахстанские инжиниринговые компании имеют большую экспертизу и опыт в проектировании и строительстве инфраструктурных объектов. Есть много успешных примеров, когда наши компании, конкурируя с крупными иностранными подрядчиками, выигрывали контракты. Среди клиентов KazakhExport есть несколько экспортеров, которые сейчас работают на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода на Дальнем Востоке, ведут работы по проектированию для итальянской корпорации Desmet Ballestra Group, российского «Норникеля», украинского железорудного комбината. Другая компания – AAEngineering – построила две золотоизвлекательные фабрики в Кыргызстане, обойдя при этом в конкурсе известных немецких подрядчиков. Объем оказанных услуг про проекту составил более 200 млн долларов. В период глобальных ограничений и логистических издержек экспорт услуг может стать одним из самых доходных и перспективных направлений. Председатель правления KazakhExport Руслан Искаков

Для внедрения механизма уже начата работа по подготовке подзаконных нормативных актов, утверждению правил, определению объемов финансирования и пр. Помимо этого, Министерство торговли и интеграции совместно с дочерними организациями холдинга «Байтерек» ведет работу с финансовыми регуляторами в части внесения изменений в пруденциальные нормы для стимулирования коммерческих банков и увеличения доли финансирования ими экспортных операций.

Все эти усилия должны обеспечить поступательный рост промышленного сектора, увеличение экпортоориентированных производств и постепенный отказ от сырьевой модели развития страны.