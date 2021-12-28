09:35 28.12.2021
Заболеваемость коронавирусом в Казахстане снизилась — Жандос Буркитбаев
Фото: pixabay
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Жандос Буркитбаев рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Эпидемиологическая ситуация в Казахстане по коронавирусной инфекции стабильная. Заболеваемость за последние две недели снизилась на 32%. В среднем ежедневно регистрируется до 500 случаев заражения коронавирусной инфекцией с положительным ПЦР-тестом и до 50 случаев с отрицательным ПЦР-тестом.Исполняющий обязанности министра здравоохранения Жандос Буркитбаев
На сегодняшний день 15 регионов находятся в «зеленой» зоне. Два региона, Северо-Казахстанская область и город Нур-Султан, в «желтой» зоне.
По словам Буркитбаева, стабильная эпидемиологическая ситуация подтверждается и преобладанием числа выздоровевших над заболевшими. Так, с сентября отмечается стабильное превышение до 30%.
Ранее на заседании правительства он сообщил, что c 5 января в Казахстане могут ввести новые ограничения из-за «омикрон-штамма» коронавируса.