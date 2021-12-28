Заболеваемость коронавирусом в Казахстане снизилась — Жандос Буркитбаев

Эпидемиологическая ситуация в Казахстане по коронавирусной инфекции стабильная. Заболеваемость за последние две недели снизилась на 32%. В среднем ежедневно регистрируется до 500 случаев заражения коронавирусной инфекцией с положительным ПЦР-тестом и до 50 случаев с отрицательным ПЦР-тестом. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Жандос Буркитбаев

На сегодняшний день 15 регионов находятся в «зеленой» зоне. Два региона, Северо-Казахстанская область и город Нур-Султан, в «желтой» зоне.

По словам Буркитбаева, стабильная эпидемиологическая ситуация подтверждается и преобладанием числа выздоровевших над заболевшими. Так, с сентября отмечается стабильное превышение до 30%.

Ранее на заседании правительства он сообщил, что c 5 января в Казахстане могут ввести новые ограничения из-за «омикрон-штамма» коронавируса.