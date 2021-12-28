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Законодательство РК
10:08 28.12.2021

Лихач на BMW без госномеров устроил дрифт перед акиматом в Атырау

дрифт Фото: Zakon.kz
В Атырау шесть водителей оштрафованы за дрифт перед зданием городского акимата, сообщает Zakon.kz.

По данным областного ДП, ночью 25 декабря водители Ford Mustang, ВАЗ-211440 и Hyundai Creta нарушили правила дорожного движения.

В отношении трех водителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 595 КоАП РК «Нарушение правил маневрирования», на каждого из них наложен штраф в размере 14 585 тенге.Пресс-служба ДП Атырауской области

Кроме того, поздно вечером 26 декабря три водителя BMW аналогичным образом нарушили ПДД.

В отношении двух водителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 595 «Нарушение правил маневрирования» КоАП РК и наложен штраф на каждого в размере 14 585 тенге. В отношении другого водителя BMW, выполнившего элементы дрифта без госномера, составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 595 «Нарушение правил маневрирования» и ч. 5 ст. 590 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» КоАП РК, наложен штраф в размере 29 170 тенге.Пресс-служба ДП Атырауской области

Анастасия Московчук
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