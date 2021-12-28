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10:30 28.12.2021

Air Astana увеличила частоту полетов по Казахстану и за рубеж

рейсы полет Фото: Zakon.kz
17 декабря Air Astana увеличила частоту полетов из Нур-Cултана в Дубай и начала выполнять девять рейсов в неделю вместо семи.

Также с 25 декабря увеличена частота полетов  из Алматы в Коломбо (Шри-Ланка).

Теперь Air Astana летает на остров пять дней в неделю, кроме понедельника и четверга.

Кроме того, на предновогодние дни Air Astana ввела дополнительные рейсы между Алматы и Нур-Султаном.

30 декабря вводятся две частоты, а 31 декабря — три частоты.

Анастасия Московчук
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