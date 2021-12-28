10:30 28.12.2021
Air Astana увеличила частоту полетов по Казахстану и за рубеж
Фото: Zakon.kz
17 декабря Air Astana увеличила частоту полетов из Нур-Cултана в Дубай и начала выполнять девять рейсов в неделю вместо семи.
Также с 25 декабря увеличена частота полетов из Алматы в Коломбо (Шри-Ланка).
Теперь Air Astana летает на остров пять дней в неделю, кроме понедельника и четверга.
Кроме того, на предновогодние дни Air Astana ввела дополнительные рейсы между Алматы и Нур-Султаном.
30 декабря вводятся две частоты, а 31 декабря — три частоты.