Аграрии Ескельдинского района подвели итоги года
Я рад получить награду отличника сельского хозяйства и очень рад получить ее в 30-летие независимости нашей страны. Хочу пожелать своим коллегам, нашим аграриям, чтобы следующий год стал еще более продуктивным, ведь сельское хозяйство – опора нашего аграрного района. Пусть добро, которое они сеют, возвращается к ним многократно приумноженным.Айдын Дуйсенбинов
Также награждение состоялось по десяти номинациям.
В номинации «Лучшие производители сельхозтовара» были награждены Бимуратов Айхан Ертилеуович, глава К/Х «Бимуратов А.Е.», Черкашина Зинаида Евгеньевна, глава К/Х «Черкашина З.Е.», Несипбаев Алтынбек Исатаевич, глава К/Х «Несипбаев А.». В номинации «Лучший производитель продукции сельского хозяйства» победителем стал Сериккожаев Багдат Темирович, директор ТОО «Сәлем Құс»; «Лучший механизатор» – Новоселов Анатолий Юревич, механизатор К/Х «Сарыев С.М.»; «Лучший свекловик» – Бадаубаева Карлыгаш Жауыпбековна, свекловик К/Х «Нам»; «Лучшие комбайнеры» – Демеуов Талгат Сейкалиевич, комбайнер К/Х «Дюсенбинов А.К.», Рамазанов Самат Равилович, комбайнер К/Х «Есимжанов М.А.»; «Лучший водитель» – Кенжебеков Акжолтай Жагпарович, водитель ТОО «Жанатов и К»; «Лучшая доярка» – Шарипа Хакимовна, доярка К/Х «Райманов Н.А.»; «Лучший пастух» – Ибраймов Дидар Байжанович, пастух К/Х «Шалхыбаев Е.Б.»; «Лучший осеменатор» – Курманов Максат Калкаманович, осеменатор К/Х «Бимуратов А.Е.»; «Лучший ветеринарный врач хозяйства» – Кравцова Светлана Александровна, ветврач КТ «Хильниченко и К».
В качестве поощрения были вручены денежные сертификаты на сумму от 100 до 500 тыс. тенге.
Фото: акимат Алматинской области
В заключение руководство района подчеркнуло, что пандемия и последующие кризисы показали необходимость развития АПК в Казахстане.
На сегодняшний день в Ескельдинском районе работают 1715 крестьянских хозяйств, которые вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. Аграрный сектор – важнейшая сфера экономической жизни страны. В районе общая посевная площадь составила более 53 тыс. гектаров. В этом году собрано 116 тыс. тонн стратегического ресурса – сахарной свеклы, это 60% от общей доли по области, при этом средняя урожайность сахарной свеклы составила 352 ц/га. Чтобы и в дальнейшем получать качественный урожай, нам необходимо внедрять новшества: дроны, альтернативную энергетику, капельное орошение и другие водосберегающие технологии. Эти преимущества включают снижение потребления воды, питательных веществ и удобрений, снижение негативного воздействия на окружающую экосистему, уменьшение химического стока в местные грунтовые воды и реки, повышение эффективности, снижение цен и многое другое. Таким образом, сельское хозяйство становится рентабельным, умным и устойчивым.Аким Ескельдинского района Рустам Али