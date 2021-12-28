Аграрии Ескельдинского района подвели итоги года

Я рад получить награду отличника сельского хозяйства и очень рад получить ее в 30-летие независимости нашей страны. Хочу пожелать своим коллегам, нашим аграриям, чтобы следующий год стал еще более продуктивным, ведь сельское хозяйство – опора нашего аграрного района. Пусть добро, которое они сеют, возвращается к ним многократно приумноженным. Айдын Дуйсенбинов

Также награждение состоялось по десяти номинациям.

В номинации «Лучшие производители сельхозтовара» были награждены Бимуратов Айхан Ертилеуович, глава К/Х «Бимуратов А.Е.», Черкашина Зинаида Евгеньевна, глава К/Х «Черкашина З.Е.», Несипбаев Алтынбек Исатаевич, глава К/Х «Несипбаев А.». В номинации «Лучший производитель продукции сельского хозяйства» победителем стал Сериккожаев Багдат Темирович, директор ТОО «Сәлем Құс»; «Лучший механизатор» – Новоселов Анатолий Юревич, механизатор К/Х «Сарыев С.М.»; «Лучший свекловик» – Бадаубаева Карлыгаш Жауыпбековна, свекловик К/Х «Нам»; «Лучшие комбайнеры» – Демеуов Талгат Сейкалиевич, комбайнер К/Х «Дюсенбинов А.К.», Рамазанов Самат Равилович, комбайнер К/Х «Есимжанов М.А.»; «Лучший водитель» – Кенжебеков Акжолтай Жагпарович, водитель ТОО «Жанатов и К»; «Лучшая доярка» – Шарипа Хакимовна, доярка К/Х «Райманов Н.А.»; «Лучший пастух» – Ибраймов Дидар Байжанович, пастух К/Х «Шалхыбаев Е.Б.»; «Лучший осеменатор» – Курманов Максат Калкаманович, осеменатор К/Х «Бимуратов А.Е.»; «Лучший ветеринарный врач хозяйства» – Кравцова Светлана Александровна, ветврач КТ «Хильниченко и К».

В качестве поощрения были вручены денежные сертификаты на сумму от 100 до 500 тыс. тенге.

Фото: акимат Алматинской области

В заключение руководство района подчеркнуло, что пандемия и последующие кризисы показали необходимость развития АПК в Казахстане.