Продолжается газификация города Житикара Костанайской области

С каждым годом в Костанайской области, как и по всей республике, увеличивается число газифицированных населенных пунктов. Сегодня жители города Житикара получили доступ к природному газу. Данный проект реализован Национальной компанией «КазТрансГаз». Газификация области будет продолжена. Гауез Нурмухамбетов, первый заместитель акима Костанайской области

Фото: АО «КазТрансГаз»

Директор Костанайского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Ескендер Каибжанов отметил, что национальная компания «КазТрансГаз» выполняет все взятые на себя обязательства.

В год 30-летия независимости Республики Казахстан жители города Житикара получили возможность подключиться к природному газу, очень удобному в быту и экологичному топливу. Пользуясь случаем, хотел бы напомнить о мерах безопасности. Всегда перед включением нужно проверять тягу в дымоходе, в вентиляционных каналах. Категорически запрещается самостоятельно ремонтировать, переносить газовое оборудование. Это должны делать специалисты. Соблюдая эти простые правила, вы сохраните жизнь и себе, и вашим близким, а в доме всегда будет тепло и уют. Ескендер Каибжанов

Фото: АО «КазТрансГаз»

Каждый год слышим и видим по телевизору, что там-то подключили газ, и все говорят, какое это удобство. Ни тебе угля, ни тебе золы. В доме всегда чисто. И сегодня такой день настал и для нас. Не придется таскать дрова и уголь. За 70 лет уже натаскала не одну тонну. Спасибо газовикам, которые все сделали быстро и качественно. Галина Комлева, жительница города Житикара

Для подключения к природному газу города Житикара было построено около 4,6 км подводящих и более 47 км распределительных газопроводов. Проектом предусмотрено газифицировать 1069 абонентов, а в дальнейшем 4 тыс. жителей. С вводом данного объекта 26 коммунально-бытовых предприятий получат доступ к природному газу. На данный момент внутридомовые сети построены в 72 жилых домах.

Всего в Житикаринском районе газифицированы три населенных пункта. Кроме районного центра, это с. Тохтарово и Забеловка.

На данный момент в Костанайской области газом пользуется 56,7% населения, а это более 188 тыс. абонентов.